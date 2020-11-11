涉違美國對伊朗禁令　美司法部起訴一台女、兩企業 (14:48)

美國司法部在新聞稿中指出，黃清華被控違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）與《伊朗交易和制裁條例》（ITSR）中對伊朗出口限制的制裁規範，她作為得實與Soltech的銷售代理，涉嫌協助伊朗研究機構在未獲得美國財政部許可下獲得美國商品，包括用於機電設備的功率放大器與網絡安全軟件。

美國司法部主管國安事務的助理部長德默斯（John Demers）表示，被告被控共謀從美國購買商品，隱匿商品原產地並送往伊朗供當地政府與企業使用，違反美國對伊出口禁令，削弱制裁效力。

如果被定罪，黃清華將面臨最高5年的監禁與25萬美元（約193.8萬港元）的罰款，得實與Soltech也將分別面臨最高50萬美元（約387.6萬港元）罰款。

此外，美國財政部同日也宣布將台灣6家企業與4個個人列入制裁黑名單，除黃清華、得實、Soltech外，還包括同在得實任職的王中朗、孫十美，以及相關企業Naz Technology等。

（中央社）