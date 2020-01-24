「習馬會」五周年座談會北京召開　民進黨：緬懷「只有一中、沒有各表」與台灣民意背道而馳 (17:08)

這是大陸官方第一次用「習馬會」周年名義來舉行座談會。劉結一在會上表示，以兩岸開展不預設政治前提，有意繞開九二共識進行對話溝通，是完全行不通的。他稱只要認同九二共識，台灣任何政黨與大陸交往都沒有障礙。大陸海協會會長張志軍則表示，沒有九二共識，兩岸協商談判就不可能恢復，也不會有兩岸事務主管部門建立常態化聯繫溝通機制的政治突破，更不可能實現兩岸領導人歷史性會晤。

針對北京與馬英九辦公室都召開這一主題活動，民進黨今日表示，「習馬會」就是當年國民黨單方面押寶中國大陸，呼應大陸把九二共識調整為「只有一中、沒有各表」，早已不見容於台灣主流民意。如今，國共兩黨不約而同重新緬懷，完全與兩岸現實及台灣人民的理解背道而馳。

（中評社/聯合報）

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