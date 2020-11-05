前副外長傅瑩：搞對立時代已過　中美應避免撕裂世界 (12:24)

美國總統選情如火如荼，新任政府將如何改變對華政策及關係，進而影響美中南海博弈和南海區域各國角色及利益，在論壇上受到關注。有記者就中美關係將如何影響中國與東盟國家關係、東南亞國家會否或如何避免在中美大國角力之間「選邊站」等詢問傅瑩看法。傅瑩稱，（清華）智庫亦在關注美國大選，主要望了解美國政策發展方向。她說，目前候選人在政策上「有很多共同地方，也有不同地方」，「未來誰當選，對中美關係發展，至少在方式上，可能有一些影響。」

傅瑩不點名提到美國國務卿蓬佩奧表示，注意到最近美國一些政客在亞洲訪問的言論，似乎有將新冷戰推到亞洲的意圖，認為這是讓人「警惕」的動向。她提到上月出席在俄羅斯舉行的瓦爾代（Valday）論壇，主持人亦當場問亞洲國家代表如何在中美之間站隊問題，當時有印尼學者表示，東南亞國家是按照本國及本地區利益做政策選擇，沒有一定要選邊站，亦有印度學者表示希望（建立）開放的印太地區，在具體問題上各國協商解決。傅瑩說︰「我覺得這反映我們亞洲國家基本的思維方式和趨勢。」

她稱，學術上常用「他者」來描述中美之外的國家，面對中美之間的緊張關係，這些「他者」是不希望中美撕裂世界的。傅瑩說，「對中美兩國來講，這些國家不是由我們來選的，不是我們能夠說我們中國去拉（攏）一些人、美國拉一些人。這個時代已經過去。我們兩國也應該避免（這種做法）。可以去跟這些國家介紹自己為什麼這麼想、這麼做，為什麼有這樣的政策，希望大家理解，但是不應該試圖去分裂世界。至少這不是中國人的想法。」她表示，國家主席習近平亦多次談到，中國未來的理念是構建人類命運共同體，未來是合作的未來，「這也是亞洲的發展方向」。

明報記者梁思然