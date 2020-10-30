五中全會記者會：中美徹底「脫鈎」不現實 (13:15)

韓文秀稱，實現2035年遠景目標，確實需要適宜的外部環境，當前經濟全球化雖然遇到逆流，但今後還會在曲折中深入發展，中美的經濟聯繫是由雙方經濟結構的互補性和全球經濟的開放性所決定，徹底「脫鈎」根本不現實，對於兩國和全球來說，也沒有好處。

他說，其實真正想脫鈎的少而又少，真心要合作的多而又多，今年第三季度在疫情衝擊下中美雙邊貿易額比去年同期增長16%，要「不畏浮雲遮望眼」，繼續高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，堅定維護多邊主義，堅定站在歷史正確的一邊，積極塑造有利的國際環境。

對於中國提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相促進的「新發展格局」，韓文秀表示，這是主動作為，不是被動應對，是長期戰略，不是權宜之計。他稱，「新發展格局」強調的是國內國際雙循環，不是國內經濟的單循環，而國內循環也是建立在國內統一大市場基礎上的大循環，不是每個地方都搞自我小循環，不是說層層要搞省內循環、市內循環、縣內循環。

（新華網）