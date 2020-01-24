中共第十九屆五中全會今閉幕　通過「十四五」規劃及2035遠景目標建議 (18:35)

全會高度評價「十三五」時期，決勝全面建成小康社會取得的決定性成就。預計2020年國內生產總值突破100萬億元人民幣；脫貧攻堅成果舉世矚目，5575萬農村貧困人口實現脫貧。對於「十四五」時期經濟社會發展主要目標，全會提出「經濟發展取得新成效，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展」，而在2015年的五中全會則提出「高中速增長」的目標。

至於2035年基本實現社會主義現代化遠景目標，全會提出「我國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階」等。不過關於港、澳和台灣部分，則大幅壓縮，只有一句「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。

出席這次全會的有中央委員198人，候補中央委員166人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責人、十九大代表中的部分基層人員和專家學者也列席會議。

（新華社）