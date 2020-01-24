中共第十九屆五中全會今閉幕　通過「十四五」規劃及2035遠景目標建議 (18:35)

為期4日的中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議（五中全會），今日（29日）在北京閉幕。全會聽取和討論了中共總書記習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。習近平就《建議（討論稿）》向全會作了說明。
全會高度評價「十三五」時期，決勝全面建成小康社會取得的決定性成就。預計2020年國內生產總值突破100萬億元人民幣；脫貧攻堅成果舉世矚目，5575萬農村貧困人口實現脫貧。對於「十四五」時期經濟社會發展主要目標，全會提出「經濟發展取得新成效，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展」，而在2015年的五中全會則提出「高中速增長」的目標。
至於2035年基本實現社會主義現代化遠景目標，全會提出「我國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階」等。不過關於港、澳和台灣部分，則大幅壓縮，只有一句「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。
出席這次全會的有中央委員198人，候補中央委員166人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責人、十九大代表中的部分基層人員和專家學者也列席會議。