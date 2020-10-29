新冠肺炎｜中疾控首席專家：武漢華南海鮮市場疫情或由冷鏈傳入 (13:45)

中疾控本月在對青島疫情溯源調查中首次在冷鏈食品外包裝上分離到活新冠病毒；北京清華大學、北京市疾控、中國醫科院、北京大學、中科院的研究人員上周在期刊《國家科學評論》發論文稱，6月北京新發地疫情可能源於冷鏈食品污染；大連7月疫情最早的確診個案均是海鮮公司員工及家屬。

武漢大學醫學部基礎醫學院病毒研究所教授楊佔秋昨日（28日）表示，如果華南海鮮市場曾有進口海產品交易，那就存在新冠病毒透過冷鏈運輸的產品傳入的可能性。中疾控生物安全首席專家武桂珍日前也稱：「過去我們在做病毒溯源時一直在尋找中間宿主，現在或許是時候重新審視一下，病毒到底是不是來自野生動物。」

楊佔秋也指出，若將源頭鎖定在冷鏈運輸的進口產品上，就需回答產品怎麼被病毒污染、源頭在哪的核心問題，「此前病毒溯源的重點在野生動物身上，如蝙蝠，但沒有集中關注魚類、豬、牛、羊等傳播新冠病毒的可能性」，根據過去對冠狀病毒的認知，這些動物感染的病毒不會傳染人，但新冠病毒可能推翻這些結論，「不過，上述猜測目前均沒有足夠的證據支撐」。另有一名病毒學專家指出，目前看冷鏈傳播還是新冠病毒傳播的次要途徑，如果病毒是從海外流入，為何來源地沒有最先爆發疫情，也是需要解釋的問題。

（環球時報）