孟晚舟案加國執法部門被質疑濫用程序　藉「例行海關檢查」為由非法取證 (18:35)

孟晚舟的律師團認為，美國政府官員指示加拿大皇家騎警和加拿大邊境服務局（CBSA）官員對孟晚舟進行涉欺騙及不正當搜查，違反法院命令及孟晚舟所應享有的基本權利。律師團稱，將一場非法取證的刑事調查偽裝成一次例行海關檢查，為美國非法搜集不利於華為的證據。

皇家騎警耶普（Winston Yep）在聆訊時作供，稱在執行拘捕孟晚舟行動前一天收到逮捕孟晚舟的通知，曾與一名CBSA人員及其他皇家騎警開會，討論拘捕孟晚舟的事宜。但會面時，他們仍未確定孟晚舟是否乘搭國泰航空編號CX838的航班，因為當時客機還未起飛，未有旅客的最後名單。

針對拘捕孟晚舟的地點，耶普強調從未有過在孟晚舟還未落機時就將她逮捕的正式計劃，最終在孟晚舟落機的當日上午才決定，CBSA先以入境問題為由扣留對方，完成後皇家騎警就行使逮捕孟晚舟拘捕令。

華為加拿大公司周一發出簡短聲明稱，相信加拿大司法體系能够維護誠信，確保公義；華為一直對孟晚舟的清白抱有極大信心，並將繼續支持她揭示權利遭侵犯的幕後真相。

加拿大司法部聲明表示，此聆訊並非審判，也不會作出裁定，但聆訊中的證辭可用於後續關於程序濫用的辯論。

（中新社/央視新聞）