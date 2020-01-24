新冠肺炎｜喀什現138宗無症狀感染　專家：不排除現「超級傳播者」【短片】 (13:45)

新疆喀什前日（24日）出現一宗新型冠狀病毒肺炎無症狀感染者，昨日（25日）當地突然通報新增137名無症狀感染者，均與首宗病例父母所在的三村工廠相關。針對這一情況，北京大學第一醫院呼吸和危重徵醫學科主任王廣發表示，新冠病毒感染者一般在出現徵狀前兩天即可查出陽性，所以出現這種情況，一方面可能這些病人大多數處於疾病早期，二是由於當地反應迅速，在病人出現徵狀前已追蹤到。20:23報道：新疆喀什疏附縣再增26宗無症狀感染個案
王廣發表示，真正的無症狀感染者是指自感染新冠病毒後從始至終沒有徵狀，根據以往經驗，這類病人比例較少，絕大多數還是有較明顯的發燒、呼吸感染等徵狀。他預計，這次喀什的138宗無症狀感染者中，可能有很多人會在隔離期間出現徵狀。
王廣發提醒，新疆這一輪疫情爆發非常值得重視，切不可掉以輕心。「根據以往經驗，如果出現無源頭的無症狀病例，一定要非常小心。」他表示，人的活動範圍有限，一個新冠病毒病人平均可感染三人。根據這一數據，138宗的數量可能意味着已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現「超級傳播者」。
（環球時報）
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