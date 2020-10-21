中巴研發新冠病毒疫苗　巴西擬納入國家免疫計劃 (16:00)

聖保羅州長多利亞（Joao Doria）出席巴西各州與衛生部的會議後表示，巴西聯邦政府已同意購買4600萬劑「CoronaVac」，接種計劃最早可能在明年1月開始，這將是全球首次針對新冠病毒疫情進行的免疫行動。

布坦坦研究所周一（19日）表示，「CoronaVac」在巴西進行的9000人三期臨牀試驗，初步結果顯示該疫苗安全。聖保羅州政府同日指出，9000名志願者當中，35%出現頭痛、接種部位腫脹等輕微副作用。多利亞早前曾公開稱讚「CoronaVac」，宣布計劃為聖保羅居民接種該疫苗。

巴西是新冠病毒疫情最嚴重國家之一，530萬宗確診個案及15.5萬人死亡，分別為全球第三及第二多。

（路透社/BBC中文網）

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