中巴研發新冠病毒疫苗　巴西擬納入國家免疫計劃 (16:00)

巴西官方周二（20日）宣布，計劃把北京科興生物製品與聖保羅布坦坦研究所（Butantan Institute）共同研發的新型冠狀病毒滅活疫苗「CoronaVac」，以及阿斯利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學共同研發的疫苗，納入國家免疫計劃。
聖保羅州長多利亞（Joao Doria）出席巴西各州與衛生部的會議後表示，巴西聯邦政府已同意購買4600萬劑「CoronaVac」，接種計劃最早可能在明年1月開始，這將是全球首次針對新冠病毒疫情進行的免疫行動。
布坦坦研究所周一（19日）表示，「CoronaVac」在巴西進行的9000人三期臨牀試驗，初步結果顯示該疫苗安全。聖保羅州政府同日指出，9000名志願者當中，35%出現頭痛、接種部位腫脹等輕微副作用。多利亞早前曾公開稱讚「CoronaVac」，宣布計劃為聖保羅居民接種該疫苗。
巴西是新冠病毒疫情最嚴重國家之一，530萬宗確診個案及15.5萬人死亡，分別為全球第三及第二多。
（路透社/BBC中文網）
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