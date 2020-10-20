內地4新冠病毒疫苗進入三期臨牀實驗　料年底產能達6.1億劑 (17:45)

科技部社會發展科技司副司長田保國在國務院聯防聯控機制今日（20日）召開的新聞發布會上表示，中國已經有13個新型冠狀病毒疫苗進入臨牀試驗階段，其中滅活疫苗和腺病毒載體疫苗，兩種技術路線共4個疫苗進入了三期臨牀實驗階段，總體進展順利。截至目前，累計接種約6萬名受試者，未收到嚴重不良反應報告，初步顯示了良好的安全性。國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉稱，預計今年底中國疫苗的產能可達到6.1億劑。
本報獲悉，儘管新冠病毒疫苗尚未通過三期臨牀實驗，但包括北京、上海、深圳等城市已經對全市有接種疫苗需求人群進行摸底，預計疫苗上市後，即會開展大規模接種。在不久前，海外華僑眾多、且國際貿易往來頻繁的浙江義烏，已成為首個可以向市民接種新冠病毒疫苗的地區。隨後浙江將該疫苗接種範圍擴大到嘉興、寧波、紹興等城。官方當時回應是緊急接種。
據嘉興衛健委公布的相關信息顯示，該地接種的新冠病毒疫苗為兩劑，間隔14至28天，價格共計400元人民幣。另有接種地區顯示需收取30元的注射服務費。
（央視/明報記者）
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