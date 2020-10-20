內地4新冠病毒疫苗進入三期臨牀實驗　料年底產能達6.1億劑 (17:45)

本報獲悉，儘管新冠病毒疫苗尚未通過三期臨牀實驗，但包括北京、上海、深圳等城市已經對全市有接種疫苗需求人群進行摸底，預計疫苗上市後，即會開展大規模接種。在不久前，海外華僑眾多、且國際貿易往來頻繁的浙江義烏，已成為首個可以向市民接種新冠病毒疫苗的地區。隨後浙江將該疫苗接種範圍擴大到嘉興、寧波、紹興等城。官方當時回應是緊急接種。

據嘉興衛健委公布的相關信息顯示，該地接種的新冠病毒疫苗為兩劑，間隔14至28天，價格共計400元人民幣。另有接種地區顯示需收取30元的注射服務費。

（央視/明報記者）