11釣友擅登港珠澳大橋橋墩垂釣被拘　檢26魚竿5箱漁獲 (22:30)

日前港珠澳大橋海事局執法人員在巡航中發現，位於青州航道的54號橋墩處有異樣，該橋墩防撞鋼箱內有多根魚竿伸出。執法人員隨即對周邊橋墩展開巡查，在另外兩個橋墩處也發現類似情況。經調查，該11名釣友分兩批乘船到達上述水域並登上橋墩，運送垂釣人員的船為黃某所有。

依據治安管理處罰法的相關規定，公安機關對黃某處以行政拘留5天並罰款500元人民幣，追繳其違法所得500元人民幣；11名登墩垂釣人員配合調查，念其初犯，公安機關對他們予以警示教育處理。

執法人員表示，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》有關規定，船舶擅自進入、停靠國家禁止或限制進入的水域或者島嶼，對船舶負責人及有關責任人員罰款500元至1000元人民幣，嚴重者會被拘留5天以下；進入港珠澳大橋一級警戒區橋墩釣魚、在非通航橋孔滯留等行為都是禁止的，垂釣行為不僅嚴重影響青州航道的通航環境，還危及大橋和垂釣人員自身安全。

海事部門提醒，港珠澳大橋水域嚴禁任何船舶運輸垂釣者非法登墩垂釣，垂釣愛好者應完善自身法律知識，提高安全意識，通過正當渠道選擇安全水域垂釣。

（中新網）