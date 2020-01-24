台灣抗議大陸外交人員闖台駐斐濟代表處酒會打傷人　北京稱指摘與事實不符 (16:35)

台灣外交部發言人歐江安證實事件，並稱陸方人員後來遭斐濟警方強制帶離現場，但反向警方稱是中方人員遭台方人員攻擊，「外交部對中國駐斐濟大使館人員嚴重違反法治與文明規範的行為，予以強烈譴責。」

歐江安提到，外交部表示已第一時間慰問受傷的人，並請駐處立即向斐濟外交部及警政署提供人證及物證，釐清事實，以正視聽；台方亦已向斐濟外交部表達對大陸大使館最嚴正的抗議。另外，考慮到大陸駐外人員近來屢屢挑釁的「戰狼外交」做法，台方已請駐處與當地警方保持密切聯繫，加強未來舉辦活動的保安工作。

北京稱報道中指摘與事實完全不符

大陸駐斐濟大使館今發聲明回應，表示報道中對大陸大使館工作人員的指摘與事實完全不符，指出是台方機構人員對在同一酒店公共區域正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名大陸外交官身體受傷、物品受損。

聲明批評台北駐斐濟商務辦事處舉行的「雙十國慶日」意在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」局面。大陸駐斐濟大使館已就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求進行徹查，並依法追究台方人員責任。

（東森新聞/中國駐斐濟大使館網頁）