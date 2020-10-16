台軍包機赴東沙被港拒進飛航情報區　港民航處︰台方取消航班進入要求 (22:02)

立榮航空ATR72-600型包機昨日（15日）上午9時05分在高雄小港機場起飛，中途約9時44分折返。台海巡署今日表示，該班機主要是載送放假官兵和海洋國家公園管理處等人員；今次事件並不影響在東沙的日常防衛編制人力；為確保官兵休假權益，會視實際需求啟動運輸備援計劃，如以艦艇、船隻協助載運。嚴德發在立法院回應媒體詢問時指出，當時大陸在當地周邊海空域沒有任何軍演活動。大陸海事局也沒有發布相關禁航公告；「我們當然也希望中共當局要遵守國際飛航組織的規範，要重視國際飛航的安全，不要破壞國際飛航的秩序。」

香港民航處則表示，昨接獲台灣民航局通知有關航班擬經該航道進入香港飛行情報區；因應當時的情況，香港民航處通知台方，有關航班需遵守的最低安全高度。其後台灣航空管制中心向香港民航處表示取消有關航班進入香港飛行情報區的要求。民航處強調港方一直是按既定機制和程序行事。

台灣交通部民航局公布立榮航班與香港飛航情報區區管中心通聯紀錄，紀錄顯示香港方面明確表達不接受立榮航空進入香港飛航情報區。台方航管曾詢問是否有軍事演習，惟港民航處方面未有提供具體說明，亦表示沒有事先發布飛航公告（NOTAM），台灣民航局強調，台方在飛行安全考慮下被迫返航，並非港方所稱主動取消。

（中央社/聯合報）

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