最高人民法院發處理「碰瓷」指導意見　視案情可控詐騙勒索搶劫等罪 (22:27)

《指導意見》部分內容：

．碰瓷者若涉虛構事實、隱瞞真相，騙取賠償，符合刑法相關規定，以詐騙罪定罪處罰；騙取保險金者以保險詐騙罪定罪處罰

．碰瓷者揑造人身、財產權益受侵害，虛構民事糾紛，提出民事訴訟，以虛假訴訟罪定罪處罰；若同時構成其他犯罪，按處罰較重的規定定罪，從重處罰

．碰瓷者以推撞、圍困、滋擾、哄鬧、聚眾造勢、扣留財物等暴力行為，或故意製造交通事故並利用事主違規行為要脅，或要脅揭露事主私隱或扮言傷害事主及其親屬，以敲詐勒索罪定罪處罰

．碰瓷者當場劫取他人財物，以搶劫罪定罪處罰；趁人不備竊取財物者則以盜竊或搶奪罪處罰

．碰瓷者故意破壞他人財物，以故意毁壞財物罪定罪處罰

．碰瓷者駕車攔截、衝撞其他車，造成重大事故令人重傷、死亡，或使公私財物遭受重大損失，以交通肇事罪定罪處罰

．為碰瓷而殺人、致人重傷者，以故意殺人罪、故意傷害罪、過失致人死亡罪或過失致人重傷罪定罪處罰

．串謀碰瓷的主犯須對其參與或指揮的全部犯罪承擔刑事責任；從犯可從輕或免除處罰

．碰瓷者若未構成犯罪，但構成違反治安管理行為，給予治安管理處罰

（最高人民法院網頁）