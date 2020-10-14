習近平：積極推進大灣區建設　吸引港澳青少年到內地就業學習【短片】 (14:15)

習近平講話中多次咳嗽喝水

大會由廣東省委書記李希主持，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，中央辦公廳主任丁薛祥、副總理劉鶴、中組部部長陳希、中宣部部長黃坤明4名中央政治局委員，以及香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠均有出席。習近平在約50分鐘的講話中多次咳嗽及喝水。

習近平表示，經濟特區40年改革開放、創新發展積累的寶貴經驗有10項，包括必須堅持黨對經濟特區建設的領導，始終保持經濟特區建設正確方向，以及必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。

習近平指出，深圳要建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，提高貫徹落實新發展理念能力和水平，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐，率先實現社會主義現代化，「這是新時代黨中央賦予深圳的歷史使命」。

深圳是大灣區建設重要引擎

習近平稱，粤港澳大灣區是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎，要抓住大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等流動；要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好位於河套地區的深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設；要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設，加強與港澳創新資源協同配合。

習近平亦稱，要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻；要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。

（新華網）