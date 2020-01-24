内地國安破數百台灣間諜案　失聯台灣人李孟居現央視節目稱「受騙」援港示威【短片】 (22:09)

其後央視綜合頻道《焦點訪談》播放有關「台灣間諜案」專題報道，稱「台灣地區領導人」蔡英文上台後令兩岸形勢複雜嚴峻，「台獨」分子變得活躍，並首次詳述台灣屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居案細節。

在《焦點訪談》報道中，自去年8月在深圳被捕而失聯至今的李孟居出鏡，稱他去年赴港聲援反修例示威活動，是被友人、枋寮鄉鄉長陳亞麟「騙了」過去，又感到「台灣政府好像在支持（香港反修例運動）這件事」。被內地調查人員問及對他個人有什麼好處時，李孟居說，除了（有助）自己做生意之外，「又有點人脈、社會地位的感覺」。

據內地傳媒去年報道，李孟居涉嫌參與支持「反中亂港」活動，並潛入內地刺探軍事秘密，涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密，於去年10月31日被深圳市國家安全局逮捕。相關報道：涉「反中亂港」 兩境外人士廣東被捕 被指支持反修例 「配合外部勢力插手港事務」（2019年12月1日）

（央視）