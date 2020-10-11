新冠肺炎｜青島確診3宗無症狀感染　一人為的士司機 (16:15)

三名確診者為兩男一女，年齡介乎53至58歲。其中韓姓男子9月9日因肺結核病在青島市胸科醫院住院治療，10月4日出院，10日上午到青島市中心醫院做核酸檢測，結果為陽性；11日市疾控中心核酸複檢陽性，確定他為無症狀感染者，轉送定點醫院隔離觀察。

另一名患者為江姓女子，在青島市胸科醫院從事陪護工作。她的丈夫、邵姓男子為的士司機，10月10日上午因出現輕微腦梗症狀到青島市中心醫院急診科就診，核酸檢測結果為陽性。邵姓男子表示開的士時一直有戴口罩，並沒與乘客交談。

青島市已啟動應急響應，開展流行病學調查，對所有排查到的密切接觸者及相關人等即時開展核酸檢測。對3名確診者居住的樓宇、市胸科醫院、市中心醫院急診科等場所全封閉管控和消毒。

（青島市衛健委網站）