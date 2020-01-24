新冠肺炎｜中國加入COVAX疫苗平台　優先供應發展中國家 (13:20)

華春瑩指出，新冠病毒疫情仍處於全球大流行，嚴重威脅各國人民生命安全和身體健康；確保發展中國家有平等機會，獲取適合、安全和有效的疫苗，是中國一直關注的重點。她稱，中方加入COVAX，目的是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持COVAX，中方也將藉此與有關國家加強疫苗合作。

COVAX由GAVI、世界衛生組織（WHO）和流行病預防創新聯盟（CEPI）牽頭，目前有9款疫苗進入第三期臨牀試驗，中國佔4款。非世衛成員的台灣早前已加入COVAX，但表明不會選擇大陸疫苗。港府上月向立法會提交第三輪防疫抗疫基金的撥款申請文件，其中約4.6億元用作參加COVAX。

（外交部網站）