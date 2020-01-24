蔡英文：台灣尋求加入CPTPP　盼共促區域繁榮和平 (13:55)

蔡英文指出，近年印太地區在國際貿易的佔比達50%，更佔全球GDP的60%，在全球產業供應鏈發展上舉足輕重，但由於國際場域的戰略競爭加劇，使得印太地緣政治和經濟形勢發生了巨大變化。蔡英文不點名稱，民主制度與安全不斷遭遇「特定勢力」的軍事威脅與挑釁，疫情也導致全球產業供應鏈重整、經濟成長停滯、人民跨境往來受限、市場信心不足等嚴重問題。

她強調，台灣將積極打造一個開放、自由、包容、透明、平等，且以遵循規範為秩序基礎的區域，並反對任何危及區域安全與團結的強硬單方面侵略行為，任何企圖阻撓台灣分享經驗和做出貢獻的政治操作，都不符合區域共同利益。

美國2017年退出「跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定」（TPP）後，餘下11國同年經談判將TPP更名為CPTPP，翌年在智利簽約，2018年12月30日生效，目前墨西哥、日本、新加坡、澳洲、新西蘭、加拿大、越南7國已完成國內批准程序。國家總理李克強今年5月在記者會上稱，對加入CPTPP持開放態度。

（中央社）