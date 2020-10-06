台立法院通過「台美復交」、「求美助抗中共」議案 (14:15)

求美協助台灣抵抗中共提案指出，台灣總統蔡英文政府應積極說服美國政府依照「台灣關係法」精神，一旦解放軍有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在台灣政府請求下，將相關解放軍舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與安全防衛等方式協助台灣抵抗。原本提案文字寫「以外交、經濟與直接軍事等方式」，在民進黨團提議下改為「以外交、經濟與安全防衛等方式」協助台灣抵抗解放軍。

該提案指出，鑑於解放軍連續15日派軍機擾台，朝野各黨團共同呼籲大陸必須自我克制，停止一切挑釁行為，蔡英文政府宜盡快重新開啟對話，以緩解兩岸衝突，勿使台海緊張局勢再升溫。

台美復交提案則指出，鑑於美國近期接連派出衛生部長和國務次卿訪台，並宣布對台多項軍售，以及近年美國對台的支持日益提升，陸續通過多項對台友好法案，台美關係突飛猛進，政府應以美台回復邦交作為對美外交目標，並積極推動。

台灣外交部發言人歐江安表示，外交部將持續深化台美各面雙邊關係，並促請美國政府根據「對台六項保證」與「台灣關係法」，提供台灣必要防衛武器，以維持區域和平穩定。

（聯合報/自由時報）