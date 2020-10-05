新冠肺炎｜華春瑩：冀美染疫者治療待遇與特朗普一樣「一流」 (13:45)

特朗普在入院後獲得相當高水平的治療待遇，包括入住華特里德國家軍事醫學中心的VIP房間「71號病房」，還使用「抗體雞尾酒」實驗藥品進行治療。《科學》雜誌撰稿人科恩（Jon Cohen）指出，這種劑量的抗體混合藥物成本和價格都非常高昂。

就在特朗普公布影片稱自己「感覺好多了」的同時，美國仍出現了一天5萬多人確診的情況，嚴峻的疫情未能阻止特朗普吹噓自己的「抗疫功績」，即使自己都「中招」住進病房，特朗普也不忘在Twitter發文說「抗疫鬥爭取得重大進展」。

根據約翰斯霍普金斯大學的統計，截止本港時間周一（5日）中午，美國新冠肺炎累計確診逾742萬宗，累計死亡逾20.9萬宗。

（華春瑩Twitter/觀察者網）