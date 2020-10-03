新冠肺炎｜國家衛健委擬新冠肺炎納乙類傳染病　採取甲類傳染病防控措施 (14:30)

徵求意見稿指出，「甲類傳染病」包括鼠疫、霍亂，是對人體健康和生命安全危害特別嚴重的傳染病，可能造成重大經濟損失和社會影響，需要強制管理、強制隔離治療和衛生檢疫，以及控制疫情蔓延。「乙類傳染病」包括SARS等27種傳染病，其中新增人類感染H7N9禽流感以及新冠肺炎，這些傳染病對人體健康和生命安全危害嚴重，可能造成較大經濟損失和社會影響，需要採取嚴格管理，落實各項防控措施，降低發病率及減少危害。

該稿並提出發現「甲類傳染病」患者或疑似患者、具備傳染病流行特徵的不明原因群組疾病，以及其他傳染病爆發、流行時，應於兩小時內進行網絡報告，同時將建設方艙醫院等做法上升為法律規定。

拒配合疾病防控者最多拘留10日

在獎罰制度方面，徵求意見稿提出：「國家對發現並報告具備傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病、新發傳染病疫情的單位和個人按照國家有關規定予以獎勵：對經確認排除傳染病疫情的，不予追究相關單位和個人責任。」

徵求意見稿並提出，在傳染病爆發、流行時，拒絕履行政府發布的防控決定、命令，拒絕接受或配合疾病預防控制機構採取的流行病學調查等防控措施，故意隱瞞傳染病病情，患者、病原攜帶者、疑似患者、密切接觸者拒絕接受隔離治療或醫學觀察，以及擅自脫離隔離治療和醫學觀察，編造、故意傳播虛假疫情信息，可被公安機關警告或最高罰款2000元人民幣，情節嚴重可處5至10日拘留及最高罰款5000元人民幣。

（北京青年報）