中美安理會續交火　中國代表批美「已給世界製造了足夠多麻煩」 (18:00)

克拉夫特對在場所有外交官員說：「你們每個人真可恥，今天討論的內容讓我感到震驚又作嘔……我真為這個理事會感到相當羞愧，會員國趁機聚焦在政治宿怨而不是手邊的關鍵議題。」

張軍發言時克拉夫特已離開，張軍指出，絕大多數安理會成員在發言中都呼籲堅持多邊主義，加強團結合作，這反映了國際社會的普遍共識。他說，遺憾的是美方代表再次發出與會議氣氛格格不入的「雜音」，他稱，中方堅決反對和拒絕美方的無理指摘。

他又批評，近期美國少數政客似乎患上攻擊其他國家和聯合國機構的「強迫症」，斥美國濫用聯合國和安理會平台繼續傳播「政治病毒」，散播虛假信息，製造對立和分裂，稱此舉不僅驅散不了病毒，而且已極大地干擾全球團結抗疫的努力。他表示，美國「站在了國際社會的對立面，已經完全是孤家寡人，是該清醒的時候了」，「美國應該明白，大國更應該有大的樣子」。

（CNN/法新社/新華社）