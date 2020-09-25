遭中國禁止入境　兩澳洲學者稱風險高無意訪華 (15:00)

漢密爾頓曾出版《無聲入侵：中國因素在澳洲》一書闡述中共在澳洲的滲透作為，路透社周四（24日）引述漢密爾頓表示，即使自己近年來在北京的黑名單上，仍對這一禁令感到意外。他說，禁令是中國政府對澳洲的「報復」；並說自己在兩至三年前就認為到中國旅行的風險太高，只有中國停止干預澳洲政治和停止霸凌澳洲，中澳關係才可能改善，「我期待這天盡快到來」。

周安瀾曾發表過中國大學和共軍聯繫的相關研究，他於周四在Twitter上發聲明稱，禁令是中共又一次懲罰那些揭露他們活動的人，並說自己的研究從未被中國政府認真地反駁過，強調日後仍會繼續相關研究。他表示，即使自己在中國長大並希望在適當的時間回去，但他多年前就意識到，中國政府的作為讓他赴中國大陸旅行的風險過高，他說，很多年沒申請過中國簽證。

有分析認為，中國是為報復澳洲日前以國家安全為由，取消了上海華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘，以及北京外國語大學澳洲研究中心主任李建軍的簽證。

據《環球時報》周四報道，中國已禁止該兩名澳洲學者入境。中國外交部發言人汪文斌隨後在當日的例行記者會證實此事，稱中國「堅決反對任何打着學術幌子傳播虛假信息、蓄意抹黑攻擊中國和危害中國國家安全等行為」。

（中央社）