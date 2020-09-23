和記黃埔地產成都被指囤地囤盤遭禁融資　長實：非旗下附屬公司 (16:19)

成都高新區有金融機構人員表示，和記黃埔地產此次惹怒高新區監管者，或與其剛進入成都即操盤的地王項目南城都匯有關。7月23日，長實集團宣布以78.47億元人民幣轉讓成都南城都匯項目，預期可錄得約38.11億元人民幣未經審核得益。該項目於2004年競得，為當時轟動一時的地王。但賣了16年，南城都匯還剩有6000多套房源。與此同時，當年樓面價不過千元的樓面價已經高達2萬元人民幣以上。

2006年，和記黃埔還將南城都匯886畝土地抵押給3間銀行，共獲得26.21億元人民幣的抵押貸款，比購買地塊的總價還要高4.86億元人民幣。

和記黃埔地產（成都）有限公司成立於2004年，是和記黃埔地產繼北京、廣州、深圳、重慶後進入內地的14個城市之一。而和記黃埔亦是長實旗下公司。

據悉，長實於今年7月23日，以78.47億元將和記黃埔地產（成都）出售予內房禹州集團及成都瑞卓置業合資公司。長實集團表示，和記黃埔地產（成都）現在並非長實之附屬公司，亦非由集團控制。

長實重申，公司所有發展項目均嚴格按照國家法規進行，並不存在囤地之情況。作為地產開發商，公司之主要業務為房地產買賣，一直按計劃完成發展及出售項目。公司所有開發專案均與地方政府保持緊密溝通，配合當地規劃及要求進行專案發展。

（21世紀經濟報道）