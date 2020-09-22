藏族紐約警涉當中國間諜被捕　疑刺探當地藏人信息 (13:20)

33歲的白馬達杰．昂旺（Baimadajie Angwang）在紐約市警察局（NYPD）皇后區擔任社區聯絡官。根據聯邦刑事指控書，約由2018年至今，昂旺與中國駐紐約領事館至少兩名官員保持關係，其中第二名官員據悉屬於中共統戰部的中國西藏文化發展與保護協會，昂旺稱其為「老闆」和「大哥」。

昂旺被控在中國官員指示下匯報紐約藏族人和其他人的活動，罪名包括非法充當中國政府代理人、電匯欺詐以及作虛假陳述，面臨最高達55年監禁。根據法庭文件，昂旺目前仍是美國陸軍後備役的士官，隸屬新澤西州迪克斯堡的一個民政事務空降營。指控書說，昂旺在填寫有關安全審查表格時，沒有報告他與中國領事館官員的聯繫，也沒有匯報他與在中國境內且與解放軍有關的家人的密切聯繫。

指控書提到，昂旺在西藏出生，後來抵達美國申請政治庇護。他聲稱曾遭逮捕和酷刑，部分原因是自己的藏人身分。昂旺後來獲得了庇護，隨後成為美國公民。

（美國之音）