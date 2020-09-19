李登輝告別禮拜　蔡英文：有責任承接李登輝成就【短片】 (12:12)

台灣總統蔡英文在禮拜上頒發褒揚令，表彰李登輝畢生對台灣的重要貢獻以及殊勳。她致辭時稱，李登輝的一生跨越台灣近百年歷史，也連結台灣與世界，她要代表台灣人民向李登輝說聲「謝謝你」。她亦稱，感念李登輝一生奉獻的同時，不能忘記台灣前途正掌握大家手中，「我們有責任要承接起李前總統的成就」。蔡英文致辭完畢後，副總統賴清德率五院院長進行慰靈儀式。

正訪台的美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）亦有出席儀式。日本前首相森喜朗率日方代表團出席，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰則宣讀剛卸任的日本前首相安倍晉三悼詞。西藏精神領袖達賴喇嘛亦透過影片表達對李登輝的追思。

禮拜結束後，移靈車隊繞行李登輝母校淡江中學進行最後巡禮，淡江中學依照禮節敲21響鐘，代表對已故校友的追思與敬意，結束後車隊返回翠山莊。李登輝骨灰將於下月7日安葬在五指山公墓特勳區。

（中央社）

李登輝 相關報道：

美國國務次卿克拉奇訪台 將出席李登輝告別禮拜（2020年9月17日）

李登輝長眠軍人公墓 台北今起設追思會（2020年8月1日）

提出「兩國論」 台前總統李登輝病逝 享年97歲 蔡英文：對台灣民主貢獻無可取代（2020年7月31日）













