美擬對台售7款武器　包括遠程空對地導彈 (14:00)

《紐約時報》報道，這次軍售案包含「死神」（Reaper）無人機的非武裝偵察版本、高機動性多管火箭發射系統、陸基魚叉（Harpoon）反艦導彈、水雷等。

其中最敏感的武器，是波音製造的AGM-84H/K SLAM-ER空對地導彈。台軍現有的F-16戰機可在解放軍防空系統範圍外發射此種導彈，攻擊大陸內陸或海上目標，包括試圖通過台灣海峽的軍艦。

上述導彈是由AGM-84空射型魚叉導彈改良，射程可達270公里。根據公開資料，除美國外，目前還有沙特阿拉伯、韓國、土耳其、阿聯酋使用該種導彈。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，這批武器將有助加強台灣防範大陸侵略的能力，特別是能在爆發戰事時撐得更久。曾任白宮國家安全委員會亞洲事務資深主任的喬治城大學（Georgetown University）教授麥艾文（Evan Medeiros）指出，台灣終於能買到落實非對稱防禦戰略真正需要的武器。

（中央社/紐約時報）

相關報道：

解放軍今起台海實戰演練 陸國防部批台美勾結