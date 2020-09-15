習近平晤歐盟領袖　稱涉港涉疆問題實質是維護中國國家主權 (10:44)

中方不接受人權「教師爺」

習近平指出，涉港、涉疆問題的實質是維護中國國家主權、安全和統一，保護各族人民安居樂業的權利，中方堅決反對任何人、任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。對於人權問題，習近平強調，世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好。各國應先做好自己的事情，相信歐方能夠解決好自身存在的人權問題。他強調中方不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。

歐盟則對香港及人權議題表達嚴重關切，米歇爾稱《港區國安法》引起國際社會嚴重關注，歐盟及成員國已明確回應，中方應聽取香港的民主聲音，維護港人權利及自治權，並呼籲中國信守對港人和國際社會的承諾。米歇爾亦要求中方讓獨立觀察員進入新疆考察，又呼籲中國避免在南海採取單方面行動，避免局勢升級。

習近平就中歐關係提出4點，包括堅持和平共處、堅持開放合作、堅持多邊主義及堅持對話協商，並稱雙方需加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判。習近平亦表示，中歐在對抗新型冠狀病毒及全球衛生合作保持緊密聯繫，展現中歐全面戰略夥伴關係的時代意義和全球影響，下一步雙方要維護全球產業鏈供應鏈穩定，加強疫苗研發合作。

（新華社/中央社/法新社）