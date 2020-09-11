廣西樂業隧道塌方9人被困　暫未發現生命迹象【短片】 (20:45)

據了解，事故現場正在建設的「上崗隧道」，施工至540米處突然發生坍塌，9名施工人員被困，年紀最大57歲，最小24歲。據現場施工人員反饋，現場距離隧道入口約540米處的拱形鋼結構支架被隧道頂部巨石砸中，支架已完全坍塌，而支架周邊為大小不等的碎石。

事故發生後，百色市、樂業縣迅速成立應急救援機構，啟動應急響應機制，制定救援方案。目前多方組織救援人員，包括百色市、縣應急、公安、消防、住建、自然資源、衛健、交通、醫院等部門400多人已趕往現場開展救援工作。

國家應急管理部、廣西應急廳、自然資源廳、住建廳、廣西北部灣投資集團、廣西路橋集團、中鐵第一勘察設計院等單位和技術專家也到現場參與救援工作。

現場成立了應急救援指揮部，及時調集大型挖掘機、裝載機（鏟車）、120輛救援車、消防救援車、生命探測儀、臨時發電機、臨時通訊設備等參與救援，並着手準備隧道加固物資及設備，對塌方處現有拱段進行加固。

（中新社）