解放軍戰機飛入台灣防空識別區演習　台國防部譴責挑釁斥威脅區域安全穩定 (22:45)

中央社引述台灣國防部官員表示，昨（9日）約有30架次解放軍戰機及7艘次船艦在台灣西南方演習，包括蘇愷30、運8和殲10等戰機和船艦，其間約21架次戰機侵入台灣防空識別區；今日參與演習戰機船艦數量與昨日相若。解放軍演習及訓練區域距離台灣最近僅166公里，台方質疑大陸此舉「明顯就是要加大對台的恫嚇力度」。

台灣國防部軍政副部長張哲平指出，解放軍在國際航線舉行軍事行動，影響國際飛航安全，同時已嚴重影響台灣空防，亦威脅區域和平穩定。國防部並在Twitter發帖，表明台軍會作適當反應，敦促中國人民解放軍保持克制，中央社形容國防部此舉「罕見」。

大陸解放軍東部戰區新聞發言人張春暉稱，台灣是中國領土「神聖不可分割的一部分」，中國軍隊戰備巡航「完全正當合法」，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。他強調，東部戰區部隊有決心、有能力挫敗一切台獨分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

（中央社/環球網）