中國駐英大使館發言人周三(9日)發表聲明稱,有「個別反華分子」近日透過網絡,攻擊中國駐英大使劉曉明的Twitter帳號,大肆惡搞,手段卑劣。大使館嚴厲譴責有關行徑,稱已向Twitter舉報,敦促Twitter認真調查及嚴肅處理事件,並保留進一步採取行動的權利。劉曉明在Twitter轉發駐英使館的聲明,並留言稱「A good anvil does not fear the hammer(意即真金不怕洪爐火)」。