兩澳洲駐華記者離開中國　曾被國安約談 (19:20)

ABC報道,ABC駐華記者比爾.博圖斯(Bill Birtles)常駐北京,AFR駐華記者麥克.史密斯(Mike Smith)常駐上海,兩人周一晚登上飛往悉尼的航班,今早(8日)抵達澳洲。

報道指出,此前兩人曾收到通知要接受中國國安部問話,經澳洲駐華大使館及駐上海總領事館與中方協商,兩人得以安全離開中國。中國環球電視網(CGTN)澳洲籍華裔女主播成蕾上月被中國警方扣留,目前仍被監視居住。

It's nice to be home but deeply disappointing to leave China under such abrupt circumstances. It's been a big part of my life & the past week was surreal. A very big thank you to the ABC, friends, colleagues & those involved at DFAT. Plus @MikeSmithAFR for sharing the ride out. pic.twitter.com/zkJEV4Oa27

— Bill Birtles (@billbirtles) September 8, 2020