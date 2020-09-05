深圳女童摸狗被咬　父收5000元賠償　疑不滿被勸「教女」上門掟死狗 (19:50)

事發在深圳市龍華區港鐵天頌小區。8月30日，楊姓女童乘升降機時，入𨋢不足10秒即開始多次觸摸同𨋢另一住客懷中的狗，住客帶着的另一隻狗疑「出於自身防範意識」，在楊女離開升降機時咬傷她。該住客的女兒、狗主陳小姐翌日與楊女家長、社區調解律師等人會面後達成協議，向楊女一家賠償醫療費、舞蹈課學費、營養費共5000元，並承諾連續15日告知對方其狗的健康狀況。

事後陳小姐透過微信向楊父發信息，指出未滿7歲的小童需要有監護人陪同照顧，以避免意外發生；又提及楊女進入升降機不到10秒就主動摸狗，可能導致危險，勸對方教導女兒「如何正當地提高自我保護意識」。楊父接獲信息後感不滿，單方面宣稱調解協議無效，當晚上門理論。

陳小姐表示，楊父上門時，其母剛開門就被對方推門而入，其父母被推跌，多處受傷，楊父把陳家一隻狗拖到電梯口前掟死。楊父則稱自己是上門理論時「被狗咬傷大拇指和中指」，「生氣之下就把狗拖在地上摔了幾下」，否認奪門而入搶狗掟狗。涉事雙方均已驗傷，警方正調查案件。

（南方+客戶端/澎湃新聞）