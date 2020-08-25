冒李嘉誠秘書騙逾1億新台幣　台慣犯被起訴 (15:18)

黃琪（本名為黃照岡）自2006年起開始冒充他人身分進行詐騙，前後進出法院、監獄多次。她於2008年假冒占卜師名義替台灣前總統陳水扁算命；於2011年又冒用頂新集團少東名義申辦美國運通黑卡；於2016年也因假冒國泰集團千金親戚的名義，向台北喜來登飯店、晶華酒店等行騙。

2016年，黃琪又假冒藝人張清芳的助理、以及其前夫宋學仁的秘書，要求凱基證券提供手續費折扣，甚至還以電郵等方式聯繫台大名醫楊泮池，安排友人母親轉院至台大醫院。2017年，黃琪再冒充影星林青霞的助理，騙銀行職員更改信用卡個人資料，入住五星級飯店、購買精品、化妝品，犯下台灣首宗Apple Pay盜刷案。

2018年，黃琪假冒是楊泮池的配偶，向台大計算機中心申請網絡電話分機，並用此分機向台大醫院進行請託及不當醫療的關說。

（東森新聞）