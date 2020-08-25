冒李嘉誠秘書騙逾1億新台幣　台慣犯被起訴 (15:18)

有多項詐欺前科的台灣27歲女子，今年2月假冒香港首富李嘉誠的女秘書，向口罩生產商中衛公司表明，要送台大醫院成人、兒童口罩各5000片，以及100盒酒精棉片，中衛口罩出貨前向李嘉誠秘書及台大醫院致電查證才驚覺是騙局。台北地檢署調查後，認定27歲女子黃琪共詐得1億多元新台幣，今依詐欺罪、違反個人資料保護法、洗錢、頂替等罪起訴她，並請求法院從重量刑。
黃琪（本名為黃照岡）自2006年起開始冒充他人身分進行詐騙，前後進出法院、監獄多次。她於2008年假冒占卜師名義替台灣前總統陳水扁算命；於2011年又冒用頂新集團少東名義申辦美國運通黑卡；於2016年也因假冒國泰集團千金親戚的名義，向台北喜來登飯店、晶華酒店等行騙。
2016年，黃琪又假冒藝人張清芳的助理、以及其前夫宋學仁的秘書，要求凱基證券提供手續費折扣，甚至還以電郵等方式聯繫台大名醫楊泮池，安排友人母親轉院至台大醫院。2017年，黃琪再冒充影星林青霞的助理，騙銀行職員更改信用卡個人資料，入住五星級飯店、購買精品、化妝品，犯下台灣首宗Apple Pay盜刷案。
2018年，黃琪假冒是楊泮池的配偶，向台大計算機中心申請網絡電話分機，並用此分機向台大醫院進行請託及不當醫療的關說。