新冠肺炎｜廣東陸豐確診個案病毒　與香港流行毒株高度同源 (17:15)

陸豐上周五（14日）報告一宗個案，是深圳盒馬鮮生超市銷售員，她返鄉後確診，令廣東107天沒有新增本土個案的紀錄「斷纜」。截至今早8時，廣東本輪疫情除上述個案外，另發現8名無症狀感染者，包括汕尾5人和深圳3人，均為患者的同事或親屬。

段宇飛指出，疫情發生後當局立即開展病毒全基因組測序，以5宗感染個案的鼻咽拭子樣本作全基因組三代序列測定和分析，發現這5宗的病毒基因序列高度同源。經與全球數據庫中的近8萬條新冠病毒全基因組序列進行比對分析，發現這5宗同屬於香港本地流行的HK1分支，與香港流行毒株的病毒序列高度同源，同源百分率達99.99%。

香港衛生防護中心表示，內地要求本港協助追查陸豐月中的確診個案，是否在香港有潛在接觸者，防護中心會作跟進追查及安排測試，並向內地通報結果。

（中新社）

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