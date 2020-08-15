高雄市長補選投票結束 (16:09)

【14:08】國民黨主席江啟臣陪同候選人李眉蓁到票站投票，被問到如何看待選情，江啟臣稱「平常心、有信心」，「今天不管怎麼樣，最後的贏家一定是高雄。」

另外，高雄市警察局表示，左營區有兩名男子分別涉嫌在票站內拍照及撕毁選票，被票站管理員發現並通報。兩人涉違反選舉罷免法，交由中央選舉委員會作處分。

【09:51】前高雄市長韓國瑜今年6月被罷免，市長補選於今日（15日）早上8時至下午4時投票，預料傍晚有點票結果。3位候選人分別為民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁及民眾黨吳益政。今早票站甫開門，陳其邁已連同兒子前往投票。

3名候選人昨晚（14日）最後衝刺拉票。國民黨候選人李眉蓁的造勢活動昨晚在大雨中舉行，韓國瑜、國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等藍營重量級人物均有站台。韓國瑜呼籲高雄人給李眉蓁一個機會。

李眉蓁則稱，2、3年前她只是個很普通的高雄人，但為了高雄她出來打拼，這次出來選舉就是不想高雄人再辛苦下去。

民進黨方面，候選人陳其邁昨晚的造勢大會有總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌站台。陳其邁稱，2018年九合一選舉敗選，他誠心祝福當選高雄市長的韓國瑜，未料韓國瑜當了3個多月就辜負市民期待，參選總統。他又稱，支持香港人為民主自由發聲。

蔡英文表示，陳其邁是唯一能讓高雄「重新開機」的人，她又稱陳其邁若當選將是全台灣最難做的市長，因為高雄人會用對市長的要求會更高。

今次補選的選民有逾230萬人，高鐵昨晚起加開南下高雄的班次，疏導投票人潮。

（中央社／自由時報）