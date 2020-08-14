解放軍針對「台獨」演習　台試射導彈 (21:00)

大陸外交部發言人趙立堅今日（14日）在記者會被問及解放軍演習時，再次引用東部戰區的聲明，強調戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

台灣前總統馬英九稱，兩岸關係不好時就會發生這種事情。台灣行政院長蘇貞昌則批評，北京窮兵黷武，讓世界譴責，很奇怪台灣內部還有人唱和，一定會被民眾唾棄。

台灣交通部航港局發公告稱，中山科學研究院13日、14日、17日、18日在東部海域進行火炮試射的實彈射擊，管制範圍涵蓋屏東九鵬、恆春、綠島、蘭嶼、宜蘭、花蓮。軍事專家估計，今次測試的導彈可能是「雄風型」、「天弓三型」或「雲峰」中程導彈。

（中央社）