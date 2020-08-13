新冠肺炎｜深圳有巴西進口凍雞翼新冠病毒檢測呈陽性　港無出售 (20:40)

【20:40】食環署食物安全中心表示，因應深圳發現一份從巴西進口的雞翼表面樣本新冠病毒檢測結果呈陽性，已即時向深圳及巴西有關當局了解，並與本地主要進口商及零售商跟進。初步調查發現，有關批次雞翼沒有在港發售。為審慎起見，食安中心已即時加強從進口及批發層面抽取來自巴西的冷藏雞肉樣本作檢測，並已即時暫停辦理相關廠房（註冊號：SIF601）的禽肉進口許可證申請。

【14:30】深圳市疫情防控指揮部辦公室第一時間安排相關部門，對可能接觸相關產品的人員作全面核酸檢測，結果均為陰性；對全市相關庫存產品全部封存，經核酸檢測均為陰性；對相關產品外包裝及存放環境全部消毒。

指揮部提醒市民近期謹慎購買進口冷凍肉製品和水產品，同時注意做好個人防護，降低感染新冠病毒風險。

（深圳市疫情防控指揮部辦公室/政府新聞處）