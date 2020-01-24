蔡英文：大陸藉《港區國安法》直接侵害港自由人權法治　國台辦：民進黨亂港謀「獨」 (17:15)

蔡英文在民進黨中常會前發表講話，她稱香港的形勢正進一步惡化，如果惡化下去不僅造成媒體的寒蟬效應，也會摧毁香港的民主法治及國際金融中心地位。她說，台灣也曾經從威權走向民主，很清楚人民反對專制壓迫，是為了捍衛自由和人權。她敦促北京當局，當人民群起抗爭，政府應想辦法溝通，解決爭議，而不是壓迫人民，剝奪自由和人權；只有與香港人民誠懇對話，才能解決爭議。她稱，民進黨政府會持續提供港人必要的人道協助。

國台辦發言人馬曉光回應稱，《港區國安法》目的是打擊違法犯罪，維護國家主權、安全，維護香港民眾的自由、人權，維護「一國兩制」，香港特區政府依法對違法分子採取措施是正義之舉，合法合理。

馬曉光亦稱，民進黨當局打着各種旗號，假借各種名義插手香港事務，支持、勾結港獨勢力和亂港分子，煽動甚至參與破壞香港繁榮穩定和分裂國家的活動，所謂民主自由是假，亂港謀「獨」是真，奉勸民進黨當局不要在亂港謀「獨」的絕路上愈走愈遠。

（自由時報/中新網）