蔡英文：大陸藉《港區國安法》直接侵害港自由人權法治　國台辦：民進黨亂港謀「獨」 (17:15)

台灣總統蔡英文今午（12日）發表有關香港議題的講話，她稱港府近日大動作拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，顯示中國大陸可透過強加於香港人民的《港區國安法》，直接侵害香港的自由、人權和法治基礎。國台辦發言人馬曉光敦促民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄。
蔡英文在民進黨中常會前發表講話，她稱香港的形勢正進一步惡化，如果惡化下去不僅造成媒體的寒蟬效應，也會摧毁香港的民主法治及國際金融中心地位。她說，台灣也曾經從威權走向民主，很清楚人民反對專制壓迫，是為了捍衛自由和人權。她敦促北京當局，當人民群起抗爭，政府應想辦法溝通，解決爭議，而不是壓迫人民，剝奪自由和人權；只有與香港人民誠懇對話，才能解決爭議。她稱，民進黨政府會持續提供港人必要的人道協助。
國台辦發言人馬曉光回應稱，《港區國安法》目的是打擊違法犯罪，維護國家主權、安全，維護香港民眾的自由、人權，維護「一國兩制」，香港特區政府依法對違法分子採取措施是正義之舉，合法合理。
馬曉光亦稱，民進黨當局打着各種旗號，假借各種名義插手香港事務，支持、勾結港獨勢力和亂港分子，煽動甚至參與破壞香港繁榮穩定和分裂國家的活動，所謂民主自由是假，亂港謀「獨」是真，奉勸民進黨當局不要在亂港謀「獨」的絕路上愈走愈遠。