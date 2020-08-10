反擊美制裁中港官員　中國制裁11美國人包括參議員魯比奧、克魯茲 (17:55)

趙立堅表示，美方的制裁是公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

特區政府：全力支持及配合中央對美方反制措施

特區政府發言人今亦表示，全力支持中央政府對美方採取的反制措施，並會全面配合執行。

趙立堅宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定從即日起，對「在涉港問題上表現惡劣的」美國聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、霍利（Josh Hawley）、科頓（Tom Cotton）、圖米（Pat Toomey），聯邦眾議員史密斯（Chris Smith），以及美國國家民主基金會總裁格什曼（Carl Gershman）、美國國際事務民主協會總裁米德偉（Derek Mitchell）、美國國際共和研究所總裁特溫寧（Daniel Twining）、人權觀察執行主席羅斯（Kenneth Roth），以及自由之家總裁阿布拉莫維茨（Michael J. Abramowitz）實施制裁。

（澎湃新聞）