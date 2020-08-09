美衛生部長阿扎今午近5時抵台 (18:57)

美國衛生及公共服務部長阿扎（Alex Azar）今午（9日）近5時乘美國空軍行政專機降落台北松山機場，這是從1979年以來，訪台層級最高的美國內閣官員。美方表示，阿札此行將強化美台伙伴關係，並促進美台對抗全球新型冠狀病毒疫情的合作。
阿扎此行由美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）、美國疾管中心首席醫療官沃爾夫（Mitchell Wolfe）、美國衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）、美國衛生部全球事務辦公室主任格里格斯比（Garrett Grigsby）等陪同。所有人出發前已提出離美前72小時內篩檢陰性報告，抵台後僅需再次採檢即可入境，在台期間將全程採取防疫措施。
美國在台協會處長酈英傑、外交部次長田中光、外交部北美司長徐佑典、疾管署長周志浩等人在停機坪接機，與阿扎寒暄，阿扎在停機坪向媒體揮手致意後，即進入機場貴賓室。
（自由時報）
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