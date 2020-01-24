美衛生部長訪台前夕　解放軍南海演習搶灘登陸　美航母巡邏機現身台海【短片】 (17:20)

第七十四集團軍現駐地在廣東惠州。影片顯示，在傍晚時分，瓊西某海域擔任紅方突擊任務的第七十四集團軍某旅，分批次搭載登陸艇進行夜間航渡；至次日凌晨抵達前沿陣地。先遣部隊迅速出發，乘坐快艇開始搶灘登陸；登陸之初遭遇敵方打擊，先遣部隊遂緊急請求火力支援；火炮陣地迅速對目標地域進行飽和式打擊；登陸部隊發起聯合搶灘登陸，最終奪佔岸灘。

另據「南海戰略態勢感知計劃」平台今日發布消息，臨近阿扎訪台之際，美國海軍「列根號」航母戰鬥群昨日（8日）現身東海展開行動。同日，美國海軍一架P-8A反潛巡邏機亦現身台灣南部海域，向西北方向朝着中國大陸海岸飛行，一度飛行至距離中國大陸海岸67.19海里（約124.4公里）的位置後折返。

（央視/解放軍報/環球網）

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