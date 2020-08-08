港設計師製作「大熊貓遊香港」展覽　四川成都展出 (22:20)

麥雅端表示，四川是大熊貓的家鄉，這次展覽以大熊貓和代表香港的玩偶法天娜為主角，講述法天娜帶大熊貓遊覽香港的故事，希望讓更多四川人進一步了解香港。「香港人和四川人都是好朋友，希望大家友誼長存。」

麥雅端又說，這是自己第一次到四川，比起網絡上的資訊，親眼見到的四川「非常立體、豐富」。她計劃未來在香港舉辦「遊四川」的展覽，讓大熊貓帶香港人了解四川。

展覽專門為兒童設計了遊覽車環節，沿途可以認識香港青馬大橋、維多利亞港、西貢漁村、香港大學等地標。成都市民石力表示，四川和香港元素的融合非常有趣，也讓大家在遊玩的過程中了解香港，非常有意義。「我們家計劃今年年底去香港旅遊，希望疫情早點過去。」

駐成都辦主任李蘊妍表示，突如其來的新型冠狀病毒疫情並沒有中斷香港和四川的友好往來，在疫情防控穩定的情況下舉辦展覽，讓更多四川人了解香港，展現兩地相交、相融的情況。

（中新社）

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