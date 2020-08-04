小i機器人提訴訟　要求蘋果停止Siri專利侵權 (13:18)

智臻智能表示，小i機器人是中國發明專利ZL200410053749.9的權利人，該專利於2009年獲得授權。該專利是中國人機交互智能機器人的基礎專利之一，擁有完全自主知識產權，能夠以格式化語言命令機器人完成任務，也能以自然語言完成聊天對話。

2011年，蘋果公司在iPhone4S手機上首次推出Siri，其後又在iPhone、iPad、iTouch、MacBook、HomePod等全線產品中陸續搭載Siri。

經對比分析，Siri技術方案落入小i機器人擁有完全自主知識產權的ZL200410053749.9號專利保護範圍。

蘋果公司今日（4日）回應稱：「Siri不包含其專利包括的特徵，該專利與遊戲和即時消息有關。我們對小i機器人提起再一個訴訟感到失望。經最高人民法院認證的獨立鑒定機構也得出結論，蘋果並未侵犯小i機器人的技術。」

蘋果和小i機器人的專利糾紛已長達8年，2012年6月起，雙方即分別在上海市第一中級人民法院、國家知識產權局專利復審委員會、北京市第一中級人民法院、北京高院進行多場官司。

日前，最高法院通過行政再審程序最終判決維持小i機器人專利權有效，故小i機器人正式向上海市高級人民法院提出訴訟。

（澎湃新聞）