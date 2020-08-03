鍾南山獲提名授「共和國勳章」　疫情期間被譽「敢醫敢言」 (13:40)

黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會今（3日）表示，在相關地區和部門反覆比選、集體研究的基礎上，經組織考察、統籌考慮後，選出一名「共和國勳章」建議人選及3名「國家榮譽稱號」建議人選。

根據公示資料，4名建議人選均為中共黨員，其中對「共和國勳章」建議人鍾南山的評價，稱他在新冠病毒疫情發生後，「敢醫敢言」，提出存在「人傳人」現象，強調嚴格防控，領導撰寫新冠病毒診療方案，在疫情防控、重症救治、科研攻關等方面作出傑出貢獻。

「國家榮譽稱號」建議人選則分別為天津中醫藥大學校長、中國工程院院士張伯禮；湖北衛健委副主任、武漢市金銀潭醫院院長張定宇；軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇。

（新華社）