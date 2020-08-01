新冠肺炎｜比利時工程師5月抵台今確診　調查稱3月曾失味覺疑已染疫 (22:46)

涉事20多歲比利時籍工程師5月3日抵達台灣工作，7月29日因欲返回比利時，在台灣的醫院自費檢測後今日確診感染新冠病毒，抗體檢測結果顯示其感染時間較早，疫情指揮中心今午稱感染源頭有待釐清。

疫情指揮中心至晚上公布，調查後發現染疫工程師於3月第二周，在比利時檢疫時喪失嗅覺及味覺，但無其他病徵，雖然當時曾兩度求醫，但因失去嗅覺及味覺當時未被列為新冠病毒感染病徵，故未獲診斷染疫。惟他到底是否屬台灣本地個案，仍待進一步調查。

指揮中心指出，染疫工程師在台灣時主要在彰化、台北活動，亦曾到訪宜蘭、台中等地，曾沒戴口罩外出。當局追蹤到其89名接觸者，均要接受新冠病毒檢測，其中49人要家居隔離。

今日台灣其餘6宗新增個案當中，一名菲律賓籍船員是經香港轉往台灣，該船員7月18日抵港及接受新冠病毒檢測，7月20日乘船赴台途中接獲香港通知檢測陽性後，被隔離於艙房，7月30日抵台後再檢測，今日確診。

台灣此前已連續110日沒有新冠病毒本地個案，至今共有474宗確診，除是次比利時工程師個案案待釐清，其餘個案有382宗屬外地輸入、55宗本地個案，以及36宗屬海軍敦睦艦隊個案。

（中央社/自由時報）