王毅斥美對中國毫無道理全方位打壓　藍韜文關注港立法會選舉 (09:10)

王毅稱，美國國內一部分政治勢力，出於拉抬選情的政治考量和維持單極霸權的需要，全面否定中美關係的歷史，毫無道理地對中國全方位打壓，喪失了國與國交往最起碼的禮儀，突破國際準則最基本的底線，形容是「霸道」。

王毅亦稱，美國國務卿蓬佩奧前幾天發表的演講，試圖重新挑動意識形態對立，把世界引向新的冷戰，並稱美國已成為現行國際秩序的最大破壞者。

而王毅與英國外相藍韜文通電話時表示，當前中英關係遇到障礙和干擾，中英合作推倒重來只會使兩國關係走進死胡同。王毅亦強調，涉港事務是中國內政，英方近期就《港區國安法》一系列言行，違反國際關係基本準則，中方堅決反對。藍韜文表示，英國會密切關注9月的香港立法會選舉，強調中國須在全球社會中重建信任。

王毅又稱，中英在5G問題上有共識，本着市場化原則為所有企業提供公平競爭環境；遺憾的是，英方受到個別國家的壓力和脅迫，將商業問題政治化，歧視中國企業。

（中國外交部網站/路透社）