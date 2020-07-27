新冠肺炎｜14天內居疫廈跨境貨車司機不可入境廣東 (20:45)

運輸署今（27日）表示，因應新型冠狀病毒疫情仍然嚴峻，廣東省對進粵的香港跨境貨車司機加強入境管理措施。若跨境貨車司機在香港居住的樓宇，在過去14天內有確診個案，其豁免入境隔離的資格會被暫時取消，直至該樓宇的最後一個確診個案公布後14天為止。
在跨境貨車司機被暫停豁免入境隔離資格期間，內地口岸單位不會為該司機進行核酸檢測採樣。有關跨境貨車司機須待其豁免入境隔離的資格恢復後，才可到口岸進行核酸檢測採樣，並將核酸檢測陰性結果上傳到相關防疫健康信息碼程式及完成其他檢疫程序後才可入境。
跨境貨車司機倘確診 全公司司機14天內禁入內地
此外，如跨境貨車公司有司機確診，該公司的其他跨境貨車司機，由有關司機確診日期起計14天內不應駕駛跨境貨車進入內地；而在確診司機最近一次取得陰性核酸檢測日至確診日其間，所有與確診司機有接觸的跨境貨車司機亦不能在該司機確診日期起計14天內駕駛跨境貨車進入廣東省。
所有跨境貨車司機須再次接受核酸檢測，並取得陰性結果，方可恢復駕駛。
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