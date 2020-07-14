蓬佩奧：南海主張完全非法　中國駐美使館：肆意歪曲客觀事實 (14:16)

美方聲明明確支持東南亞多國對南海的主權聲索，包括美濟礁與仁愛礁屬於菲律賓主權與管轄範圍，以及反對中國在南沙群島12海里外水域、越南外海萬安灘、馬來西亞外海南康暗沙與北康暗沙、文萊專屬經濟海域、印尼外海大納土納島附近水域主張權利，同時反對中國對曾母暗沙的主權聲索。

中方聲明批評，美方肆意歪曲南海有關客觀事實和《聯合國海洋法公約》等國際法，渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國與地區國家關係，對中方進行無理指摘。中方指出，美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，打着維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗；打着維護規則的幌子，自己未批准《聯合國海洋法公約》，卻拿公約說事；打着「維護航行與飛越自由」的幌子，大肆侵犯他國領海領空，在世界各大海洋橫行霸道。中方敦促美方恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。

（中央社/新華社）